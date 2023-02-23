Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2 для розмінування територій
Фінляндія вирішила передати Україні три танки Leopard 2 для розмінування територій у рамках нового пакету допомоги. Натомість країна придбає нові танки у Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Фінляндії.
Відповідне рішення сьогодні ухвалив президент Фінляндії на основі пропозиції уряду.
"У рамках міжнародної коаліції Фінляндія передасть Україні три протимінні машини Leopard 2 та проведе навчання з використання та обслуговування бронетехніки", - йдеться у повідомленні.
Танки будуть включені до 13 пакету військової допомоги Україні на суму понад 160 млн євро. Уряд додає, що загальна вартість військової допомоги Україні від Фінляндії досягне 750 млн євро.
У Міноборони зазначають, що Фінляндія закупить у Німеччині нові танки замість тих, які направить Україні.
Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ Фінляндії повідомляли, що сьогодні уряд вирішить, чи приєднається країна до танкової коаліції України.
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