Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2 для розмінування територій

Фінляндія вирішила передати Україні три танки Leopard 2 для розмінування територій у рамках нового пакету допомоги. Натомість країна придбає нові танки у Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Фінляндії.

Відповідне рішення сьогодні ухвалив президент Фінляндії на основі пропозиції уряду.

" У рамках міжнародної коаліції Фінляндія передасть Україні три протимінні машини Leopard 2 та проведе навчання з використання та обслуговування бронетехніки ", - йдеться у повідомленні.

Танки будуть включені до 13 пакету військової допомоги Україні на суму понад 160 млн євро. Уряд додає, що загальна вартість військової допомоги Україні від Фінляндії досягне 750 млн євро.