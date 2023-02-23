ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сотні атак та великі втрати ворога: Громов розповів про бої біля Мар'їнки та Вугледара

Новость на русском →
Київ, Четвер 23 лютого 2023 12:38
Сотні атак та великі втрати ворога: Громов розповів про бої біля Мар'їнки та Вугледара Фото: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На Авдіївському та Шахтарському напрямках продовжуються запеклі бої, а ЗСУ відбили сотні атак за останній місяць. Ворог намагається захопити населені пункти Мар'їнка та Вугледар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

Він зазначив, що ворог зазнає значних втрат - щодня сотні вбитими та десятки одиниць техніки.

За словами Громова, протягом лютого українські захисники відбили понад 350 штурмів противника в районі Мар'їнки та понад 180 в районі Вугледару.

"Лише вчора наші воїни знищили 14 танків, 17 БМП, три МТЛБ, 2 міномети та БПЛА "Орлан" та 18 БПЛА типу квадрокоптер, і тільки підтвердженими вбитими ворог втратив понад 120 та пораненими 137 окупантів під час спроби ведення противником наступу, в тому числі і в напрямку населеного пункту Побєда", - зазначив бригадний генерал.

Нагадаємо, у Генштабі зазначають, що найскладнішою ділянкою фронту залишається Бахмутський напрямок. Росія поблизу Бахмута щодня втрачає тисячі військових, а "вагнерівців" взагалі не рахують.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вугледар Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто