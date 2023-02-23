ЗСУ знищили 16 танків, 24 ББМ та 790 окупантів: втрати РФ за добу

За даними на ранок четверга, 23 лютого, українські військові ліквідували за добу 790 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 145 850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 танків і 24 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, минулої доби, 22 лютого, ЗСУ відбили близько 90 атак противника. Водночас окупанти провалили наступ на двох напрямках.

Також ЗСУ розбили ДРГ противника, які намагалися перетнути український кордон у Харківській області, а також успішно контратакували позиції бойовиків ПВК "Вагнера" біля Бахмута.

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