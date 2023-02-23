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ЗСУ знищили 16 танків, 24 ББМ та 790 окупантів: втрати РФ за добу

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Україна, Четвер 23 лютого 2023 08:09
ЗСУ знищили 16 танків, 24 ББМ та 790 окупантів: втрати РФ за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 23 лютого (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок четверга, 23 лютого, українські військові ліквідували за добу 790 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 145 850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 танків і 24 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 145850 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3350 (+16) од,
  • бойових броньованих машин - 6593 (+24) од,
  • артилерійських систем - 2352 (+7) од,
  • РСЗВ - 471 (+0) од,
  • засоби ППО - 244 (+1) од,
  • літаків - 299 (+0) од,
  • гелікоптерів - 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2029 (+3),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5215 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 228 (+2).

Як повідомлялось, минулої доби, 22 лютого, ЗСУ відбили близько 90 атак противника. Водночас окупанти провалили наступ на двох напрямках.

Також ЗСУ розбили ДРГ противника, які намагалися перетнути український кордон у Харківській області, а також успішно контратакували позиції бойовиків ПВК "Вагнера" біля Бахмута.

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