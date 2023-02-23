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Напрямок вже не є абсолютно недосяжним, - Гуменюк про вибухи в Маріуполі

Новость на русском →
Четвер 23 лютого 2023 16:25
Напрямок вже не є абсолютно недосяжним, - Гуменюк про вибухи в Маріуполі Фото: Наталя Гуменюк, начальница Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом останньої доби в Маріуполі лунала низка вибухів. Напрямок вже не є абсолютно недосяжним для наших воїнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівниці пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"На даному етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість це дуже відносне поняття. Те, що вважається настільки віддаленим, що недосяжне, не завжди таким є. Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним", - заявив Гуменюк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цієї ночі в Маріуполі лунали вибухи у Кальміуському районі, внаслідок чого виникла пожежа на території ММК ім. Ілліча. Пізніше повторні удари знову були здійснені по території комбінату.

Також вибух нещодавно пролунав в центрі міста, внаслідок чого в Маріуполі фіксується погіршення зв'язку й інтернету.

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