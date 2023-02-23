Австралія передасть Україні безпілотники та запровадить нові санкції проти РФ

Австралія обіцяє передати Україні безпілотники для ЗСУ. Також проти Росії буде запроваджено нові санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Австралії Річарда Марлеса, яку приводить ABC.

Федеральний уряд передасть Україні безпілотні повітряні системи на суму 33 мільйони доларів.

"Ця підтримка надасть Збройним силам України можливості розвідки, спостереження та розвідки на полі бою, оскільки вони продовжують боротися з необґрунтованою агресією Росії", - йдеться у заяві міністра оборони Річарда Марлеса.

На сьогодні Австралія надала військову допомогу на суму понад пів мільярда доларів, включаючи 90 бронетранспортерів Bushmaster, артилерію та боєприпаси.

"Австралія вводить додаткові санкції проти осіб у російському уряді, тих, хто допомагає продовжувати цю війну, тих, хто фінансує цю війну, і тих, хто поширює неправду для виправдання цієї війни", - заявила міністр закордонних справ Пенні Вонг.

Міністр заявила, що санкційний режим Австралії проти РФ є найбільшим і це відображає підтримку народу України та основних норм суверенітету та територіальної цілісності.