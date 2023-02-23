У Міноборони РФ нафантазували про підготовку "вторгнення" ЗСУ в Придністров'я

Міноборони Росії видало нові звинувачення у бік України. Там стверджують, що ЗСУ нібито готують "провокації" на території Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони РФ.

"Найближчим часом київський режим готує збройну провокацію проти Придністровської Молдавської Республіки, яка буде здійснена підрозділами збройних сил України, у тому числі із залученням націоналістичного формування "Азов"", - йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві країни-агресора навіть придумали сценарій "провокації". Там заявили, що як привід для вторгнення планується інсценування наступу російських військ з території Придністров'я. Для цього українські бійці нібито переодягнуться у форму військових ЗС Росії.

Варто зазначити, що українська сторона не робила жодних офіційних заяв щодо можливих операцій на території невизнаного Придністров'я.