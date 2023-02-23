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У Міноборони РФ нафантазували про підготовку "вторгнення" ЗСУ в Придністров'я

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Четвер 23 лютого 2023 09:09
У Міноборони РФ нафантазували про підготовку "вторгнення" ЗСУ в Придністров'я Фото: у Міноборони РФ нафантазували про підготовку "вторгнення" ЗСУ в Придністров'ї (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Міноборони Росії видало нові звинувачення у бік України. Там стверджують, що ЗСУ нібито готують "провокації" на території Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони РФ.

"Найближчим часом київський режим готує збройну провокацію проти Придністровської Молдавської Республіки, яка буде здійснена підрозділами збройних сил України, у тому числі із залученням націоналістичного формування "Азов"", - йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві країни-агресора навіть придумали сценарій "провокації". Там заявили, що як привід для вторгнення планується інсценування наступу російських військ з території Придністров'я. Для цього українські бійці нібито переодягнуться у форму військових ЗС Росії.

Варто зазначити, що українська сторона не робила жодних офіційних заяв щодо можливих операцій на території невизнаного Придністров'я.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Майя Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.

Пізніше новий прем'єр Молдови Дорін Речан виступив за необхідність демілітаризації Придністров'я, а також видворення звідти всіх російських військових.

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