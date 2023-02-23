ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Карта війни в Україні на 23 лютого: дані британських розвідників

Новость на русском →
Четвер 23 лютого 2023 13:04
Карта війни в Україні на 23 лютого: дані британських розвідників Фото: британська розвідка опублікувала актуальну карту війни в Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують атакувати позиції українських захисників на Донеччині. Ворог веде наступальні дії на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської карти, російські війська намагаються наступати на трьох напрямках у Донецькій та Луганській областях. Нині бої відбуваються у районі населених пунктів Сватове, Кремінна, Бахмут та Вугледар. Незважаючи на чисельну перевагу, успіхів у наступі російська армія не має.

Українські війська, у свою чергу, героїчно тримають оборону і не дають ворогові просунуться на жодному з напрямків. Також бійці ЗСУ у деяких населених пунктах проводять власні контратакуючі дії.

Щодо інших регіонів, то там ситуація стабільна. Росіяни продовжують завдавати ударів по мирним містам та селам у Херсонській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Карта війни в Україні на 23 лютого: дані британських розвідників

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ зазначили, що Бахмутський напрямок залишається найскладнішою точкою фронту. У спробах захопити місто росіяни втрачають убитими тисячі військових, а найманців ПВК "Вагнера" загалом залишає на полях і не пускають назад живими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто