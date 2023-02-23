Карта війни в Україні на 23 лютого: дані британських розвідників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської карти, російські війська намагаються наступати на трьох напрямках у Донецькій та Луганській областях. Нині бої відбуваються у районі населених пунктів Сватове, Кремінна, Бахмут та Вугледар. Незважаючи на чисельну перевагу, успіхів у наступі російська армія не має.

Українські війська, у свою чергу, героїчно тримають оборону і не дають ворогові просунуться на жодному з напрямків. Також бійці ЗСУ у деяких населених пунктах проводять власні контратакуючі дії.

Щодо інших регіонів, то там ситуація стабільна. Росіяни продовжують завдавати ударів по мирним містам та селам у Херсонській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.