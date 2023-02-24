Генассамблея ООН поддержала резолюцию, а премьер Испании посетил Киев: новости за 23 февраля

Война России против Украины: последние новости

Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по миру

Генассамблея ООН в четверг, 23 февраля, поддержала резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками. В ней отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в соответствии с учредительным Уставом ООН.

За резолюцию проголосовала 141 страна, семь проголосовали против, еще 32 - воздержались.

На голосовании "против" выступили такие страны: Беларусь, Эритрея, Мали, КНДР, Россия, Никарагуа и Сирия.

Среди "воздержавшихся" - Китай, Армения, Индия, Иран, Казахстан, Пакистан.

В заседании приняли участие дипломаты из 193 стран-членов ООН. Он был посвящен годовщине вторжения государства-агрессора России на территорию Украины.

Премьер Испании прибыл с визитом в Киев

Премьер-министр Испании Педро Санчес утром 23 февраля прибыл в Киев. Накануне испанские СМИ анонсировали его визит в Украину.

Также Санчес выступил в Верховной раде, где заверил, что Испания остается вместе с Украиной.

Кроме того, премьер заявил, что Испания планирует передать Украине до десяти танков немецкого производства Leopard 2. Их передадут синхронизировано с завершением учений украинских военных.

"Испания предоставит шесть танков Leopard 2 А4. В ближайшие недели и месяцы поднимем эту цифру до 10. Эту помощь мы предоставим как можно скорее", - заявил он.

При этом испанский премьер добавил, что часть украинских военных уже начала обучение на Leopard 2.

Также Санчес подчеркнул, что Испания выступает за совместные закупки ЕС, чтобы увеличить объемы поставок в Украину, учитывая критическую потребность в оружии.

Финляндия передаст Украине три танка Leopard 2R для разминирования территорий

Финляндия решила передать Украине три танка Leopard 2R для разминирования территорий в рамках нового пакета помощи. В то же время страна приобретет новые танки у Германии.

Танки будут включены в 13 пакет военной помощи Украине на сумму более 160 млн евро. Правительство добавляет, что общая стоимость военной помощи Украине от Финляндии достигнет 750 млн. евро.

В Минобороны отмечают, что Финляндия закупит у Германии новые танки вместо тех, которые направит Украину.

Стоит отметить, что Leopard 2R – это не боевые танки, а техника для разминирования территорий. Они не имеют пушек и вооружены только пулеметом.

Суд арестовал имущество супруги Медведчука более чем на 5,6 млрд гривен

Суд арестовал имущество супруги изменника Виктора Медведчука на сумму более 5,6 млрд гривен. Оксана Марченко подозревается в финансировании оккупантов.

Решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

Также суд арестовал 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей. Кроме того, арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других компаниях. Среди них "Терра-Инвест", "Укркапитал" и "Спорт-Тур". Эти фирмы жена Медведчука использовала для финансирования окупантов.

Марченко переводила миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД в оккупированном Крыму, а также платила "налоги".

Австралия передаст Украине беспилотники и введет новые санкции против России

Австралия обещает передать Украине беспилотники для ВСУ. Также против России будут введены новые санкции.

На сегодняшний день Австралия предоставила военную помощь на сумму более полумиллиарда долларов, включая 90 бронетранспортеров Bushmaster, артиллерию и боеприпасы.

G7 планирует выделить 39 млрд долларов помощи Украине в этом году

Страны G7 в 2023 году намерены выделить Украине как минимум 39 млрд долларов финансовой помощи.

"На 2023 год, согласно потребностям правительства Украины, мы увеличили наши обязательства бюджетной и экономической поддержки до 39 млрд долларов", - говорится в соответствующем документе.