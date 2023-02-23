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Громов назвав головні цілі Росії на фронті до найближчого літа

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Четвер 23 лютого 2023 12:00
Громов назвав головні цілі Росії на фронті до найближчого літа Фото: Олексій Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі у війні проти України Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області. Після цього він намагатиметься утримати її разом з Луганською до літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"В найближчій перспективі Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а в подальшому - захопити до літа і утримати Донецьку та Луганську області", - заявив Громов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови ГУР МО Кирила Буданова, Україну з середини й до кінця весни очікують вирішальні бої. Це, зі свого боку, стане переломним моментом у війні.

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