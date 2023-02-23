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В Луганській області сьогодні відносна тиша на лінії фронту: Гайдай назвав причину

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Луганська область, Четвер 23 лютого 2023 15:20
В Луганській області сьогодні відносна тиша на лінії фронту: Гайдай назвав причину Фото: В Луганській області сьогодні відносна тиша на лінії фронту (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни у Луганській області зазнали серйозних втрат, тому сьогодні на лінії фронту фіксують відносну тишу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Кремінський напрямок росіяни вважають за основний, тому кидають туди навіть кадрових військових", - йдеться у заяві.

Гайдай зазначив, що сьогодні на лінії фронту відносна тиша, бо після останнього наступу окупанти зазнавали втрат в особовому складі та техніці.

"Настрій в колаборантів в Луганській області зараз деморалізований", - додав глава області.

Також стало відомо, що в окупованому Луганську зі шкіл вантажівками вивозять обладнання.

Нагадаємо, що наступ армії РФ у Луганській області триває, проте максимальної його фази ще не зафіксовано.

В районі Кремінної російські війська наступали ротою танків та ротою піхоти. Але ця спроба прориву завершилася спаленням ворожої техніки.

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