В Луганській області сьогодні відносна тиша на лінії фронту: Гайдай назвав причину
Росіяни у Луганській області зазнали серйозних втрат, тому сьогодні на лінії фронту фіксують відносну тишу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Кремінський напрямок росіяни вважають за основний, тому кидають туди навіть кадрових військових", - йдеться у заяві.
Гайдай зазначив, що сьогодні на лінії фронту відносна тиша, бо після останнього наступу окупанти зазнавали втрат в особовому складі та техніці.
"Настрій в колаборантів в Луганській області зараз деморалізований", - додав глава області.
Також стало відомо, що в окупованому Луганську зі шкіл вантажівками вивозять обладнання.
Нагадаємо, що наступ армії РФ у Луганській області триває, проте максимальної його фази ще не зафіксовано.
В районі Кремінної російські війська наступали ротою танків та ротою піхоти. Але ця спроба прориву завершилася спаленням ворожої техніки.
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