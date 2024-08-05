F-16 в Україні та два українських "золота" на Олімпіаді: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

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F-16 вже в Україні

Західні винищувачі F-16 вже перебувають на території України та готові до виконання бойових задач. Разом з літаками партнери передали Україні низку різного озброєння до них.

Президент Володимир Зеленський в неділю показав журналістам перші F-16, які прибули в Україну, а його прес-служба опублікувала відео з українськими винищувачами. На відео можна було побачити, що на літаках вже встановлено різне озброєння.

Нагороди на Олімпіаді-2024

Збірна України з фехтування здобула перше "золото" на Олімпіаді-2024

В суботу, 3 серпня, українські шаблістки переграли збірну Республіки Корея у фіналі командного турніру Олімпійських ігор 2024 року.

Республіка Корея – Україна – 42:45

Магучіх виграла "золото" Олімпіади в стрибках у висоту

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою Парижа в стрибках у висоту. Її співвітчизниця Ірина Геращенко здобула бронзову нагороду.

З огляду на це можна зрозуміти, що Україна отримала відразу дві медалі зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024.

Тим часом Михайло Кохан став бронзовим призером Олімпіади-2024 у метанні молота. Його найкращий результат - 79.39 м.

ЗСУ потопили підводний човен "Ростов-на-Дону"

В суботу, 3 серпня, стало відомо, що ЗСУ потопили підводний човен "Ростов-на-Дону". Крім підводного човна Сили оборони України завдали ударів також по зенітному ракетному комплексу С-400 РФ в тимчасово окупованому Криму.

У своєму матеріалі РБК-Україна детально розповіло про підводний човен та удар ЗСУ. Дізнатись подробиці - "Ростов-на-Дону" пішов на дно. Що відомо та чим ЗСУ могли потопити субмарину РФ".

У Донецькій області примусово евакуюють ще понад 700 дітей, - ОВА

Через постійні обстріли в Донецькій області примусово евакуюють ще 744 дитини та їх сім'ї з понад 10 населених пунктів.

Мова йде про населений пункт Новогродівка, села Маринівка, Михайлівка, Лісівка, Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка, Новоекономічне, Полтавка та Острівське.

Зеленський хоче обговорити з НАТО коаліцію для перехоплення ракет над Україною

За словами президента, обговорити таке питання можна у форматі Ради Україна-НАТО. Зеленський додав, що вже дав завдання українським дипломатам, щоб була така зустріч, де можна було б обговорити дане питання з партнерами.

"Це велика відповідальність для однієї країни-сусіда взяти на себе відповідальність і збивати ракети. Хоча я вважаю, що це треба було зробити давно, але я думаю, що є ще такий інструмент, я хочу його спробувати, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість такої невеличкої коаліції країн-сусідів, які будуть збивати ракети ворога", - пояснив він.

У Литві відповіли російській "опозиції" щодо "несправедливих" санкцій

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відповів російській "опозиції" щодо "несправедливих" санкцій.

"Я бачу, як прості російські матері прощаються зі своїми звичайними російськими синами й бажають їм успіхів у їхніх звичайних російських воєнних злочинах. Я бачу, як звичайні російські батьки одягають своїх простих російських дітей у військову форму і малюють літеру Z на костюмі танка з картону. Я бачу, як звичайні росіяни збираються на площі, щоб сформувати літеру Z. Проста Росія - хвора", - заявив глава МЗС Литви.

Сирський відреагував на приїзд F-16 в Україну

"F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста", - сказав головком ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач подякував українським союзникам за це рішення, та наголосив, що ефективне застосування сучасних літаків - це, в першу чергу, збереження життя українських військовослужбовців.

Ізраїль готується до багатоденної атаки з боку Ірану та "Хезболли", - ЗМІ

Ізраїль готується до потенційної багатоденної ракетної та безпілотної атаки з боку Ірану та "Хезболли".

За словами ізраїльського чиновника, країна побоюється, що у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії та командира "Хезболли" Фуада Шукра протягом кількох днів по Ізраїлю можуть бути запущені хвилі ракет і безпілотників