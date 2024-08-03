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ЗСУ потопили підводний човен "Ростов-на-Дону" та уразили декілька С-400 в Криму

Субота 03 серпня 2024 17:06
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ЗСУ потопили підводний човен "Ростов-на-Дону" та уразили декілька С-400 в Криму Фото: підводний човен РФ "Ростов-на-Дону" (x.com/egetulca)
Автор: Едуард Ткач

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 РФ в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, за підтвердженою інформацією, 2 серпня підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Крім того, внаслідок успішної атаки в порту Севастополя українські воїни вразили підводний човен Чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону". Корабель затонув на місці.

Що відомо про човен "Ростов-на-Дону".

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО - клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр". "Ростов-на-Дону" був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що знищення "Ростов-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря.

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