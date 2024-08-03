У Морозовську Ростовської області дрони атакували військовий аеродром, - ЗМІ
У ніч на 3 серпня приблизно о 02:56 дрони атакували Морозовськ Ростовської області. Попередньо, безпілотники вдарили по військовому аеродрому.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram канали.
Після події губернатор Василь Голубєв повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА на Ростовську область пошкоджено "складські об'єкти" у Кам'янському та Морозовському районах.
"Служби екстреного реагування ліквідують загоряння. Інформація про постраждалих уточнюється", - додав він.
При цьому російські канали зазначають, що в Морозовську знаходиться військовий аеродром, і, за словами місцевих жителів, вибухи було чутно саме в цьому районі.
Канали припускають, що, судячи з детонації, горить склад боєприпасів. Також повідомлялося про вибухи у Міллеровому, але це, ймовірно, робота ППО.
Приблизно о 03:30 російські канали знову повідомили про вибухи в Морозівську.
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