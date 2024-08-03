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У Морозовську Ростовської області дрони атакували військовий аеродром, - ЗМІ

Субота 03 серпня 2024 03:51
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У Морозовську Ростовської області дрони атакували військовий аеродром, - ЗМІ Фото: МНС Росії (скрин з відео)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 3 серпня приблизно о 02:56 дрони атакували Морозовськ Ростовської області. Попередньо, безпілотники вдарили по військовому аеродрому.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram канали.

Після події губернатор Василь Голубєв повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА на Ростовську область пошкоджено "складські об'єкти" у Кам'янському та Морозовському районах.

"Служби екстреного реагування ліквідують загоряння. Інформація про постраждалих уточнюється", - додав він.

При цьому російські канали зазначають, що в Морозовську знаходиться військовий аеродром, і, за словами місцевих жителів, вибухи було чутно саме в цьому районі.

Канали припускають, що, судячи з детонації, горить склад боєприпасів. Також повідомлялося про вибухи у Міллеровому, але це, ймовірно, робота ППО.

Приблизно о 03:30 російські канали знову повідомили про вибухи в Морозівську.

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Російська Федерація Ростовская область
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