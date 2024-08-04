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Сирський про F-16 в Україні: буде більше знищених окупантів, збитих ракет та літаків

Україна, Неділя 04 серпня 2024 20:19
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Сирський про F-16 в Україні: буде більше знищених окупантів, збитих ракет та літаків Фото: головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

З отриманням Україною винищувачів F-16 українські військові зможуть збивати значно більше російських ракет та літаків. Мало того, знищених окупантів теж стане більше.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста", - сказав Сирський.

Головнокомандувач подякував українським союзникам за це рішення, та наголосив, що ефективне застосування сучасних літаків - це, в першу чергу, збереження життя українських військовослужбовців.

"Дякую президенту, міністру оборони й кожному, хто працював 24/7 для того, щоб в нашому небі з'явилися F-16. Це ще один важливий крок до нашої Перемоги", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні, 4 серпня, український президент Володимир Зеленський показав перші винищувачі F-16, які вже прибули до України.

Наразі ще невідомо, скільки літаків отримала Україна, однак днями The Times писало, що нібито Україна отримала від Нідерландів шість літаків. Хоча The Economist стверджує, що до України прибули перші 10 винищувачів F-16.

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