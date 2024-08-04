Сирський про F-16 в Україні: буде більше знищених окупантів, збитих ракет та літаків

З отриманням Україною винищувачів F-16 українські військові зможуть збивати значно більше російських ракет та літаків. Мало того, знищених окупантів теж стане більше.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста", - сказав Сирський.

Головнокомандувач подякував українським союзникам за це рішення, та наголосив, що ефективне застосування сучасних літаків - це, в першу чергу, збереження життя українських військовослужбовців.

"Дякую президенту, міністру оборони й кожному, хто працював 24/7 для того, щоб в нашому небі з'явилися F-16. Це ще один важливий крок до нашої Перемоги", - наголосив він.