Зеленський хоче обговорити з НАТО коаліцію для перехоплення ракет над Україною

Партнери могли б створити коаліцію для перехоплення ракет над Україною. Це рішення для них буде складне, але Київ працюватиме над цим питанням.

"Ми повинні проробляти технічні можливості, щоб було застосування іншої авіації сусідніх країн проти тих чи інших ракет, які хоч і б'ють по Україні, але направляються в бік країн Альянсу. Мені здається, що це рішення для партнерів складне, бо вони бояться ескалації. Але ми будемо працювати над цим", - заявив президент.

За його словами, обговорити таке питання можна у форматі Ради Україна-НАТО. Зеленський додав, що вже дав завдання українським дипломатам, щоб була така зустріч, де можна було б обговорити дане питання з партнерами.

"Це велика відповідальність для однієї країни-сусіда взяти на себе відповідальність і збивати ракети. Хоча я вважаю, що це треба було зробити давно, але я думаю, що є ще такий інструмент, я хочу його спробувати, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість такої невеличкої коаліції країн-сусідів, які будуть збивати ракети ворога", - пояснив він.