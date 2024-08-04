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Зеленський хоче обговорити з НАТО коаліцію для перехоплення ракет над Україною

Україна, Неділя 04 серпня 2024 17:56
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Зеленський хоче обговорити з НАТО коаліцію для перехоплення ракет над Україною Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Партнери могли б створити коаліцію для перехоплення ракет над Україною. Це рішення для них буде складне, але Київ працюватиме над цим питанням.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє кореспондент РБК-Україна

"Ми повинні проробляти технічні можливості, щоб було застосування іншої авіації сусідніх країн проти тих чи інших ракет, які хоч і б'ють по Україні, але направляються в бік країн Альянсу. Мені здається, що це рішення для партнерів складне, бо вони бояться ескалації. Але ми будемо працювати над цим", - заявив президент.

За його словами, обговорити таке питання можна у форматі Ради Україна-НАТО. Зеленський додав, що вже дав завдання українським дипломатам, щоб була така зустріч, де можна було б обговорити дане питання з партнерами.

"Це велика відповідальність для однієї країни-сусіда взяти на себе відповідальність і збивати ракети. Хоча я вважаю, що це треба було зробити давно, але я думаю, що є ще такий інструмент, я хочу його спробувати, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість такої невеличкої коаліції країн-сусідів, які будуть збивати ракети ворога", - пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні, в День Повітряних сил Зеленський показав перші винищувачі F-16, які вже прибули до України.

Наразі ще невідомо, скільки літаків отримала Україна, однак днями The Times писало, що нібито Україна отримала від Нідерландів шість літаків.

Хоча The Economist своєю чергою стверджує, що до України прибули перші 10 винищувачів F-16.

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