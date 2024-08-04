Магучіх виграла "золото" Олімпіади в стрибках у висоту

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою Парижа в стрибках у висоту. Її співвітчизниця Ірина Геращенко здобула бронзову нагороду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Розпочали атлетки з висоти 1.86 м. Магучіх вирішила пропустити цей рубіж, а її співвітчизниця Геращенко невимушено підкорила висоту з першої спроби. На висоті 1.91 м уже обидві українки виступили впевнено, а потім холоднокровно взяли 1.95 м.

Перед висотою 1.98 м коло претенденток на медалі звузилося до восьми. Першою цей рубіж підкорила австралійка Нікола Оліслагерс, а далі до неї з першої спроби приєдналася Магучіх. Натомість Геращенко з австралійкою Елеанор Паттерсон, хоч і не пройшли далі, але розділили "бронзу".

Наступною висотою стали 2.00 м. Українська атлетка підкорила рубіж із першого разу. Натомість австралійська спортсменка закрутила інтригу до максимуму – провалила перші дві спроби, але на третій продовжила змагання до планки 2.02 м.

Оліслагерс не змогла підкорити висоту з трьох спроб, тож Магучіх автоматично стала чемпіонкою. Українка після двох невдалих стрибків підняла планку до 2.04 м. Взяти рубіж не вдалося, але головне завдання на той момент вітчизняна легкоатлетка вже виконала.

Олімпіада-2024, стрибки у висоту, жінки:

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.00 м

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2.00 м

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1.95 м

3. Ірина Геращенко (Україна) – 1.95 м

Хто така Ярослава Магучіх

Уродженка Дніпра, рекордсменка світу в стрибках у висоту. Чемпіонка України (2021), Європи (2022, 2024) та планети (2023).

У дитинстві також займалася бігом із бар'єрами та стрибками в довжину. Перші міжнародні успіхи прийшли в 2018 році, коли виграла юнацький чемпіонат Європи з рекордною висотою 1.94 м. У травні 2019-го стала наймолодшою в історії переможницею етапу Діамантової ліги. На Олімпійських іграх-2020 завоювала "бронзу".

Двічі тріумфувала у фіналах Діамантової ліги (2022, 2023). На етапі елітних змагань в Парижі цьогоріч побила світовий рекорд (2.09 м), що належав болгарці Стефці Костадіновій 37 років. Новий орієнтир від Магучіх – 2.10 м.