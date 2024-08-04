В Маріуполі сталась масштабна пожежа в районі нової військової бази РФ (фото, відео)

4 серпня в Маріуполі сталася масштабна пожежа. Вогонь спалахнув в районі нової військової бази окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Детонації поки немає. Вибухів не було, але росіяни швидесенько виїзжають", - каже Андрющенко.

З словами радника мера, пожежу спостеріагєе все місто.

"Маріупольский спротив" повідомляє про не раптову пожежу в місці нової віськової бази в районі "Хладокомбінату", - розповів він.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області під час масштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

Як нещодавно стало відомо, окрім іншого, окупанти використовували тактику голоду під час захоплення Маріуполя.

З того часу загарбники встигли "напихати" місто базами, складами та живою силою. Всі ці ресурси постійним потоком прямують на фронт.

Нещодавно окупанти відкрили залізницю у Маріуполі. Вона дозволить скоротити логістичний шлях майже на 300 км.

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