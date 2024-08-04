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У Литві відповіли російській опозиції щодо "несправедливих" санкцій

Україна, Неділя 04 серпня 2024 18:34
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У Литві відповіли російській опозиції щодо "несправедливих" санкцій Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Представники російської "опозиції", які були звільнені за умовами обміну між РФ та країнами Заходу, почали говорити про "несправедливі" санкції. Нібито ЄС не має обмежувати права "простих" громадян Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.

Ландсбергіс пояснив, що він чує розмови про невинність простих росіян, однак потім бачить, як ці "прості" росіяни вбивають простих українців.

"Я бачу, як прості російські матері прощаються зі своїми звичайними російськими синами й бажають їм успіхів у їхніх звичайних російських воєнних злочинах. Я бачу, як звичайні російські батьки одягають своїх простих російських дітей у військову форму і малюють літеру Z на костюмі танка з картону. Я бачу, як звичайні росіяни збираються на площі, щоб сформувати літеру Z. Проста Росія - хвора", - наголосив міністр.

Він зазначив, що у випадку РФ зцілення буде тривалим і виснажливим процесом, який розпочнеться лише тоді, коли Росія, а не лише російський диктатор Володимир Путін, зазнає поразки.

"Усе, що гальмує тотальну воєнну машину РФ, матиме підтримку простих литовців", - написав Ландсбергіс.

Нагадаємо, що 1 серпня відбувся найбільший від часів "холодної війни" обмін ув'язненими між країнами Заходу та РФ. США, Німеччина та країни-партнери провели обмін ув'язненими з Росією. Москва зокрема звільнила засуджених опозиціонерів, журналістів та інших політичних в'язнів, а натомість отримала шпигунів та професійного вбивцю.

Під час пресконференції російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза, якого звільнили внаслідок обміну в'язнями між Росією та Заходом, поскаржився на санкції проти РФ. Кара-Мурза поскаржився, що санкції Заходу часто спрямовані проти всіх росіян.

Мало того, звільнені з російських в’язниць опозиціонери Кара-Мурза та Ілля Яшин заявили, що їх ніхто не питав, чи згодні вони на обмін.

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