F-16 в Україні. Зеленський показав перші отримані винищувачі

Глава держави підтвердив, що країни-партнери передали українській армії винищувачі F-16. Офіційно про отримання літаків стало відомо у символічну дату 4 серпня - у День Повітряних сил ЗСУ.

фото Віталій Носач, РБК-Україна

Україна отримала винищувачі F-16 у рамках авіаційної коаліції, яку було створено навесні 2023 року. Спочатку до неї доєдналися трохи більше 10 країн, але згодом коаліція розширилася. Її очолили Нідерланди та Данія, які одними з перших заявили про намір передати Україні F-16.

фото Віталій Носач, РБК-Україна

Раніше повідомлялося, що Україна отримає десятки літаків. Йшлося про 60 винищувачів. Союзники попереджали, що постачання не будуть відбуватися відразу. Головним фактором у цьому питанні залишається навчання як пілотів, так технічного персоналу, а також підготовка інфраструктури для обслуговування літаків.

Сьогодні, 4 серпня, видання The Economist заявило, що Україна отримає 79 літаків F-16, 20 з них прибудуть до кінця цього року. Решта винищувачів, за даними авторів, прибудуть партіями протягом 2025 року.

фото Віталій Носач, РБК-Україна