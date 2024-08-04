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Геращенко виборола "бронзу" зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024

Україна, Неділя 04 серпня 2024 22:03
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Геращенко виборола "бронзу" зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024 Фото: українська легкоатлетка Ірина Геращенко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко здобула бронзову медаль в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024. Це перша олімпійська нагорода спортсменки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань.

Геращенко завершила цьогорічну Олімпіаду з бронзовою нагородою.

З огляду на це можна зрозуміти, що Україна матиме дві медалі на Олімпіаді-2024. Адже українка Ярослава Магучіх продовжить боротьбу за "золото".

Тим часом Геращенко та австралійка Елеанор Паттерсон поділили між собою "бронзу" здійснивши стрибок на висоту в 1 м і 95 см.

Нагадаємо, що вчора, 3 серпня, збірна України здобула перше "золото" на Олімпіаді-2024 у фехтуванні.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 3 серпня на Олімпійських іграх-2024.

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