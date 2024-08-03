В Орловській області РФ дрони атакували багатоповерхівку, - ЗМІ
У Росії в селі Жиліна Орловської області два дрони атакували 16-поверховий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.
За інформацією РосЗМІ, перший вибух пролунав приблизно о 1:05, а за 5-7 хвилин майже в те саме місце прилетів ще один безпілотник. Другий вибух пролунав, коли на місці вже були пожежники.
Російські Telegram-канали уточнюють, що перший дрон влетів на 13-й поверх, а другий у 15-й.
Після події губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що з опівночі регіон зазнав масованої атаки нібито українських БПЛА. За його словами, засобами РЕБ та силами ППО було знищено три дрони, але ще два потрапили у будинок.
"Два БПЛА потрапили в житловий будинок у мікрорайоні Болховський. На місці події працюють оперативні служби, спалах локалізовано, постраждалих немає", - заявив губернатор.
Зазначимо, що при попаданні безпілотників по російськими НПЗ та іншими об'єктами, в РФ офіційно заявляють, що це уламки. За твердженням влади, російське ППО збиває все на 100%. Однак зараз, у разі ударів по будинку, російські чиновники кажуть, що було збито три з п'яти дронів.
Напомним, что 28 июля защитники Украины нанесли удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области. Вследствие атаки спасатели не смогли ликвидировали пламя за более чем сутки.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в июле Украина запустила больше ударных дронов, чем Россия. В частности, со стороны РФ было запущено 426 беспилотников типа "Шахед", а со стороны Украины за тот же период применено более 520 БпЛА. При этом, украинские дроны наносят больший экономический ущерб РФ, поскольку у оккупантов слабая защита.
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