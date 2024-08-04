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Ізраїль готується до багатоденної атаки з боку Ірану та "Хезболли", - ЗМІ

Неділя 04 серпня 2024 22:18
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Ізраїль готується до багатоденної атаки з боку Ірану та "Хезболли", - ЗМІ Фото: ізраїльський військовий (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ізраїль готується до потенційної багатоденної ракетної та безпілотної атаки з боку Ірану та "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За словами ізраїльського чиновника, країна побоюється, що у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії та командира "Хезболли" Фуада Шукра протягом кількох днів по Ізраїлю можуть бути запущені хвилі ракет і безпілотників.

"Вони просто спробують виснажити нас", - сказав чиновник.

Також він повідомив, що США чинять сильний тиск з метою досягнення припинення вогню у війні Ізраїлю та ХАМАС. За словами ізраїльського чиновника, президент Америки Джо Байден хоче, щоб це сталося під час його перебування при владі.

Нагадаємо, що пізно ввечері 3 серпня, терористичне угрупування "Хезболла" атакувала північ території Ізраїлю. У ЦАХАЛ підтвердили атаку та повідомили, що армія оборони Ізраїлю завдала ударів по території Лівану.

Також ми писали, що згідно джерел видання Axios, американські та ізраїльські чиновники очікують, що Іран завдасть удар по території Ізраїлю вже у понеділок, 5 серпня. Водночас, за інформацією Sky News Arabia, атака планується на 12-13 серпня.

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