У Донецькій області примусово евакуюють ще понад 700 дітей, - ОВА

Через постійні обстрілі в Донецькій області примусово евакуюють ще 744 дітини та їх сім'ї з понад 10 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Він зазначив, що сьогодні було проведено засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій регіону. Головною темою зустрічі стала безпекова ситуація у Гродівській та Новогродівській громадах.

Як повідомив Філашкін, ворог щодня нищить авіабомбами міста та села цих громад, тому прийнято рішення евакуювати дітей у примусовий спосіб з їх батьками або іншими законними представниками.

Мова йде про населений пункт Новогродівка, села Маринівка, Михайлівка, Лісівка, Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка, Новоекономічне, Полтавка та Острівське.

"Всього з чотирьох громад маємо евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їх родинами", - розповів очільник Донецької ОВА.

Також Філашкін додав, що дав доручення залучити до процесу евакуації дітей виключно броньовані автомобілі, оскільки на території цих громад ворог активно застосовує FPV дрони.