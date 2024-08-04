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РФ вдарила по залізниці у Полтавській області, деякі поїзди йдуть з затримками

Полтава, Неділя 04 серпня 2024 09:30
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РФ вдарила по залізниці у Полтавській області, деякі поїзди йдуть з затримками Фото: РФ вдарила по залізниці у Полтавській області, деякі поїзди йдуть з затримками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували залізничну інфраструктуру у Полтавській області 4 серпня. Є затримки поїздів Харківського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Вночі внаслідок обстрілу у Полтавській області пошкоджено залізничну інфраструктуру. Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ

Як розповіли в УЗ, через обстріл було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо.

"Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлось без жертв та поранених", - додали в компанії.

Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 4 серпня атакували Україну дронами-камікадзе. Вибухи лунали у Харкові та Миргороді Полтавської області.

ППО збила всі п'ять дронів, які РФ запустила по Україні. Додамо, що вранці 4 серпня окупанти з міномета атакували Очаків Миколаївської області, постраждала жінка.

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