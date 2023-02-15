Обстріл багатоповерхівки у Покровську: зруйновано цілий під'їзд, поранено двох людей (фото)

Російські окупанти завдали удару по Покровську Донецької області у середу, 15 лютого. Через атаку пошкоджено багатоповерхівку, поранення отримали двоє людей, ще двох мешканців вдалося врятувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, за попередньою інформацією, ворог знову застосував ракети. "Рятувальникам вдалося врятувати зі зруйнованого під'їзду двох людей", - розповів він.. Наразі, за словами очільника регіону, триває рятувальна операція, наслідки удару уточнюються.