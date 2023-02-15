Українські військові спалили російську БМП під час штурму наших позицій у Донецькій області (відео)

Українські бійці знищили бойову машину піхоти російських окупантів у той час, як загарбники штурмували позиції захисників у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ .

Ворожу БМП знищили екіпажі безпілотників 36 окрема бригада орської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

"Палаюча російська військова техніка вже стала наступною річчю, на яку українці можуть дивитись вічно", - додають військові.

Нагадаємо, українські бійці показали знищення російського вогнемета ТОС-1А "Сонцепьок".

До того ж, наші захисники виявили та знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин".

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