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У Покровську завершили рятувальну операцію після обстрілу РФ: загинуло троє людей

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Покровськ, Середа 15 лютого 2023 21:48
У Покровську завершили рятувальну операцію після обстрілу РФ: загинуло троє людей Фото: У Покровську завершили рятувальну операцію після обстрілу РФ (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 15 лютого, російські військові обстріляли багатоповерхівку у Покровську (Донецька область). Внаслідок ворожої атаки загинуло три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Завершена рятувальна операція у Покровську на руїнах знищеного росіянами будинку. За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцятеро поранені", - йдеться у повідомленні.

Кириленко розповів, що серед поранених одна людина у тяжкому стані, вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхівки та школу", - додав глава області.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали удару по Покровську Донецької області у середу, 15 лютого. Через атаку пошкоджено багатоповерхівку, поранення отримали двоє людей, ще двох мешканців вдалося врятувати.

З-під завалів багатоповерхівки в Покровську Донецької області після ракетного обстрілу міста у середу, 15 лютого, дістали тіло одного загиблого.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загинуло мінімум дві людини.

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