У Київській області - тривога. В мережі пишуть про "невідомі об'єкти" в повітрі

У Київській області сьогодні, 15 лютого оголосили повітряну тривогу. У мережі тим часом пишуть про "невідомий об'єкт" в повітрі.

Що відомо на цю мить про причини повітряної тривоги в Київській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.

14:27. Ігнат підтвердив оголошення тривоги через "кулі", працює винищувальна авіація

"Це повітряна ціль і на неї потрібна засобам протиповітряної оборони треба реагувати. Що і відбувається", - заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він додав, що метою запуску цих об'єктів в першу чергу - це намір ворога відволікти нашу увагу. Так само противник хоче, щоб ми на ці кулі-відбивачі використовували свої сили та засоби.

14:16. У небі Україні фіксують кулі з відбивачами, які рухаються від подуву вітру, - Ігнат

"Це не зонд, не аеростат, це просто куля, яка несе шматок металу. Повітряні сили сканують небо України і ведуть радіолокаційну розвідку простору. Тут вже йде майстерність наших людей, щоб відрізнити, що летить. Це застосовувалося 12 числа. І це пролетіло на територію інших держав. Рухаються у повітрі. Куди вітер дує - туди вона й летить", - пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

14:06. ГУР підтвердило інформацію про об'єкти в повітрі. Росія намагається розвідувати

Про таке розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Повітряні сили, розвідка відстежують ситуацію. Стосовно невідомих об'єктів ситуація відома, вони знаходяться під контролем. Справді, є інформація про ворожі наміри. В тому числі збір даних, виманювання активності українських засобів ППО. Є відповідна реакція і система реагування на подібні загрози", - зазначив Юсов.

Оновлено 13:52. У Київській області підтвердили роботу ППО, виявлені повітряні цілі.

"У небі Київської області виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО. Зберігайте спокій та перебувайте в укриттях!", - повідомили в ОВА.

Зазначимо, що в столиці повітряну тривогу не оголошено, наразі вона лише в Київській області.

Станом на 13:36 мапа повітряних тривог виглядає так:

Моніторинговими Telegram-каналами шириться інформація про те, що в повітряному просторі області нібито може бути розвідувальний БПЛА чи повітряна куля з радіолокаційними відбивачами.

Також мережі повідомляють про звуки вибухів в Київській області. Припускається, що це робота ППО.

Зазначимо, що офіційних коментарів щодо причин тривоги в Київській області наразі немає.

Нагадаємо, раніше російські окупанти вже запускали в український повітряний простір кульки з відбивачами для того, аби "напружити" та відвернути увагу ППО.

Як пояснив РБК-Україна речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворог запускає такі кулі, щоб відволікати та виснажувати українську ППО, адже військовим доводиться за ними слідкувати, а також, у випадку ухвалення відповідного рішення, збивати ракетами.

Також під час подібної "атаки" повітряними кульками росіяни можуть запускати розвідувальні безпілотники.

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