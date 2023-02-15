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Росіяни намагались прорвати українську оборону у Донецькій області: як результат - мінус 60 окупантів

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Донецька область, Середа 15 лютого 2023 16:06
Росіяни намагались прорвати українську оборону у Донецькій області: як результат - мінус 60 окупантів Фото: росіяни намагались прорвати українську оборону у Донецькій області та втратили 60 вояків (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти намагались прорвати бойовий рубіж оборони прикордонників на одному з напрямків у Донецькій області. Їхня спроба провалилася, РФ втратила ще 60 вояків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що артилерія росіян здійснила масований обстріл опорного пункту прикордонників.

Декілька хвиль нападників українські захисники зупинили вогнем з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. У битві надійне плече підтримки надали військові ЗСУ. Тим часом українська артилерія вдарила по місцевості, де противник зосередив свій резерв.

"Ворог відступив для перегрупування. У результаті знищено понад 60 загарбників", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українські військові відбили штурм росіян під Бахмутом та знищили частину загарбників у ближньому бою.

Окрім того, українські захисники спалили ворожу БМП під час штурму наших позицій у Донецькій області.

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Донецька область Государственная пограничная служба
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