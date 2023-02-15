У розвідці назвали нинішні втрати РФ найбільшими з початку війни
Росіяни наразі втрачають найбільшу кількість війск та техніки від початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону
Юсов розповів про ситуацію на фронті, повідомивши, що зараз українські військові фіксують надзвичайне загострення навколо Бахмута, Вугледару та й на інших напрямках.
"Власне, нічого не змінилося, є відчайдушні спроби окупувати український Донбас до кінця березня. Такими були вказівки Путіна Герасимову, але ті дати нічого не означають, нічого у них не вийде. Український Донбас тримається, і Бахмут тримається", - наголосив представник ГУР.
За його словами, попри те, що росіяни вже не друга армія світу, вони все ж мають значний мобілізаційний резерв.
"Так, часто погано озброєні та погано навчені, але їх багато. Але це не зупиняє українські сили оборони, є відповідні плани та механізми реагування на всі виклики", - підкреслив Юсов.
Він також додав, що для окупантів ситуація на Донбасі зараз є пріоритетною, хоча зазначив також, що попри значні втрати російських військ у техніці та живій силі - можлива активізація ворожих сил і на інших ділянках фронту.
"Втрати ворога, скажімо так, за кількістю, найбільші від початку цієї ганебної війни, і це видно неозброєним оком", - зазначив представник ГУР.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі під час боїв на Донбасі Росія втрачає весь той потенціал, від якого в Кремлі очікували знищення України.
Крім того, голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що попри те, що під Бахмутом наразі найгірша ситуація, військові ЗСУ не відступлять.
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