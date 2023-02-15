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Україна має хороші шанси змінити ситуацію на фронті та перехопити ініціативу, - Пентагон

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Середа 15 лютого 2023 16:34
Україна має хороші шанси змінити ситуацію на фронті та перехопити ініціативу, - Пентагон Фото: Міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України мають дійсно хороші шанси перехопити ініціативу на полі бою у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, яку приводить The Guardian.

"Я думаю, що вони матимуть хороші шанси зробити досить суттєві зміни на полі бою та перехопити ініціативу", - йдеться у заяві.

Остін додав, що Україна матиме можливість використовувати цю ініціативу в майбутньому. Глава Пентагону додав, що під кожну передану систему озброєнь від НАТО будуть проводитись відповідні навчання.

"Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що ми надаємо можливості, а не тільки платформу", - додав міністр оборони США.

Нагадаємо, що країни-партнери продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Союзники обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ.

Найімовірніший напрям контрнаступу України, який очікується незабаром, буде на півдні із центром у Мелітополі.

Сполучені Штати Америки не зупинятимуть інші країни, у разі їх наміру передати Україні літаки.

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