Україна має хороші шанси змінити ситуацію на фронті та перехопити ініціативу, - Пентагон

Збройні сили України мають дійсно хороші шанси перехопити ініціативу на полі бою у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, яку приводить The Guardian.

"Я думаю, що вони матимуть хороші шанси зробити досить суттєві зміни на полі бою та перехопити ініціативу", - йдеться у заяві.

Остін додав, що Україна матиме можливість використовувати цю ініціативу в майбутньому. Глава Пентагону додав, що під кожну передану систему озброєнь від НАТО будуть проводитись відповідні навчання.

"Ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що ми надаємо можливості, а не тільки платформу", - додав міністр оборони США.