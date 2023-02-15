США анонсували передачу Україні майже 10 млрд доларів у найближчі місяці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови департаменту міжнародного сприяння Держдепартаменту США Дафни Ренд.

Ренд також зазначила, що США, як і раніше, готові співпрацювати з урядом України і надавати додаткову бюджетну підтримку в міру необхідності.

"США надали 13 мільярдів доларів бюджетної підтримки уряду України, і, працюючи з Конгресом, найближчими місяцями ми плануємо надати 9,9 мільярда доларів", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Вашингтон готує новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 10 млрд доларів, а також нові санкції проти Росії.

Також ми писали, що, за інформацією МВФ, у 2023 році Україна потребує отримання більш ніж 40 мільйонів доларів фінансової допомоги.

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