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США анонсували передачу Україні майже 10 млрд доларів у найближчі місяці

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Вашингтон, Середа 15 лютого 2023 21:08
США анонсували передачу Україні майже 10 млрд доларів у найближчі місяці Фото: Дафна Ренд, голова департаменту міжнародного сприяння Держдепартаменту США (flickr by POMED)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки планують надати Україні 9,9 мільярда доларів бюджетної допомоги вже в найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови департаменту міжнародного сприяння Держдепартаменту США Дафни Ренд.

"США надали 13 мільярдів доларів бюджетної підтримки уряду України, і, працюючи з Конгресом, найближчими місяцями ми плануємо надати 9,9 мільярда доларів", - наголосила вона.

Ренд також зазначила, що США, як і раніше, готові співпрацювати з урядом України і надавати додаткову бюджетну підтримку в міру необхідності.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Вашингтон готує новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 10 млрд доларів, а також нові санкції проти Росії.

Також ми писали, що, за інформацією МВФ, у 2023 році Україна потребує отримання більш ніж 40 мільйонів доларів фінансової допомоги.

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