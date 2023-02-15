Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти Росії

Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення державами-членами десятого пакета санкцій проти Росії у зв'язку з агресивною війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Фон дер Ляйєн зазначила, що російський диктатор Володимир Путін не лише веде жорстоку війну на полі бою, але й злісно атакує мирних жителів, томі він має заплатити за це.

For almost a year, Russia’s war of aggression has been sowing death and destruction.



We are making Russia pay.



Today, we are turning up the pressure with a 10th package of sanctions.

https://t.co/ufC6zOqKyJ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 15, 2023

"По-перше, ми пропонуємо подальші заборони на експорт на суму понад 11 мільярдів євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів", - сказала вона.

Так, ЄС націлюється на багато промислових товарів, які потрібні Росії, і які вона не може отримати з інших країн, таких як Китай. Йдеться про електроніку, спеціалізовані транспортні засоби, деталі машин і двигунів, запчастини для вантажівок і реактивних двигунів, а також товари для будівельного сектору, які можуть застосовувати російські військові, такі як антени чи крани.

"По-друге, ми й надалі обмежуватимемо експорт товарів подвійного призначення та передових технологій. Ми пропонуємо експортний контроль 47 компонентів, які можна використовувати в російських системах озброєння, включаючи безпілотники, ракети, гелікоптери", - сказала президент Єврокомісії.

Окрім того, ЄС вперше в історії вирішив додати структури третіх країн, які використовуються Росією для обходу санкцій.

Так, Іранська Революційна гвардія надає Росії безпілотники Shahed для нападу на цивільну інфраструктуру в Україні. Тому ЄС додає сім іранських організацій до списку. Блок готовий і далі вводити санкції проти країн, які постачають Росії важливі технології.

До того ж, ЄС запроваджує санкції проти російської машини пропаганди. ЄС пропонуємо внести путінських пропагандистів до санкційного списку на рівні з політичними і військовими керівниками Росії. Йдеться про понад 100 нових імен у списку.

Євросоюз також вводить нові заходи для запобігання обходу санкцій.

"Ми відстежуватимемо олігархів, які намагаються сховатися чи продати свої активи, щоб уникнути санкцій. І разом з державами-членами ми створимо огляд усіх заморожених активів російського центрального банку, які зберігаються в ЄС. Нам потрібно знати, де вони розташовані та скільки вони коштують. Це надзвичайно важливо з огляду на можливе використання державних активів Росії для фінансування реконструкції України", - сказала фон дер Ляйєн.

Вона закликала держави-члени швидко прийняти цей новий пакет санкцій. За її словами, мета полягає в тому, щоб разом із партнерами з G7 запровадити подальші значні санкції до 24 лютого - рівно через рік після того, як Путін розпочав свою імперську війну.

Як повідомлялося раніше, США готують новий пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 10 млрд доларів, а також нові санкції проти Росії.

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