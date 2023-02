Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти Росії

Фон дер Ляйєн зазначила, що російський диктатор Володимир Путін не лише веде жорстоку війну на полі бою, але й злісно атакує мирних жителів, томі він має заплатити за це.

For almost a year, Russia’s war of aggression has been sowing death and destruction.



We are making Russia pay.



Today, we are turning up the pressure with a 10th package of sanctions.

