Україна стане членом НАТО, але зараз пріоритетна її перемога у війні, - Столтенберг
Україна буде членом Північноатлантичного альянсу, але наразі головним пріоритетом є її перемога у війні з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на пресконференції.
"Ми багато разів повторювали, що Україна стане членом Альянсу, але зараз основна увага приділяється тому, щоб Україна перемогла у війні, тому що єдиний спосіб інтеграції - це забезпечити перемогу України як суверенної незалежної держави", - наголосив Столтенберг.
Він зазначив, що зараз невідкладне завдання для союзників по НАТО - забезпечити, щоб Україна отримала зброю, яка потрібна для того, щоб дати відсіч російським окупантам.
Генсек додав, що НАТО працює і над довгостроковим партнерством з Україною. Це проявляється в тому, що нашій країні допомагають перейти від зброї радянської доби, доктрин, стандартів до стандартів НАТО для покращення оперативної сумісності в галузі безпеки та оборонної реформи.
"І все це для того, щоб наблизити Україну до Альянсу НАТО", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що нашій країні необхідно побудувати стійку армію для членства в НАТО.
Також ми писали, що, за словами Зеленського, Україна стане членом НАТО вже після перемоги над Росією.
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