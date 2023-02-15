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Україна стане членом НАТО, але зараз пріоритетна її перемога у війні, - Столтенберг

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Брюссель, Середа 15 лютого 2023 17:13
Україна стане членом НАТО, але зараз пріоритетна її перемога у війні, - Столтенберг Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна буде членом Північноатлантичного альянсу, але наразі головним пріоритетом є її перемога у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на пресконференції.

"Ми багато разів повторювали, що Україна стане членом Альянсу, але зараз основна увага приділяється тому, щоб Україна перемогла у війні, тому що єдиний спосіб інтеграції - це забезпечити перемогу України як суверенної незалежної держави", - наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що зараз невідкладне завдання для союзників по НАТО - забезпечити, щоб Україна отримала зброю, яка потрібна для того, щоб дати відсіч російським окупантам.

Генсек додав, що НАТО працює і над довгостроковим партнерством з Україною. Це проявляється в тому, що нашій країні допомагають перейти від зброї радянської доби, доктрин, стандартів до стандартів НАТО для покращення оперативної сумісності в галузі безпеки та оборонної реформи.

"І все це для того, щоб наблизити Україну до Альянсу НАТО", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що нашій країні необхідно побудувати стійку армію для членства в НАТО.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, Україна стане членом НАТО вже після перемоги над Росією.

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