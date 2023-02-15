Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Швеції у Києві
Фото: президент України Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прибув з візитом до Києва. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента.
"Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Швеція схвалила надання понад 400 млн доларів військової допомоги для України.
Окрім того, Зеленський попросив Швецію надати Україні винищувач Jas 39 Gripen, але Стокгольм відмовився.
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