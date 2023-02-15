У Київській області завтра будуть чутні вибухи: названо причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

"У Білоцерківському районі пройдуть вибухові роботи. "Завтра, 16 лютого, у Шамраївському родовищі гранітів заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що жителі Одеси можуть періодично чути звуки вибухів чи стрілянини, що не пов'язані з діями російських військових.

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