Ядерна зброя у Білорусі та перехід на літній час в Україні: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив самопроголошений президент Республіки Олександр Лукашенко.

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення озброєння в Білорусі.

У Пентагоні відреагували на заяву президента РФ Володимира Путіна щодо планів розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Міністерство закордонних справ Польщі піддало різкій критиці заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що Москва розмістить ядерну зброю в Білорусі.

Україна вимагає скликати Радбез ООН через наміри РФ розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Заявою про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі російський диктатор Володимир Путін фіксує свою участь у скоєнні злочину.

Україна перейшла на літній час, стрілки перевели на годину вперед

В ніч на неділю, 26 березня о 03:00 Україна перейшла на літній час. Всі годинники в країні перевели на годину вперед.

З 26 березня час відправлення й прибуття потягів у квитках "Укрзалізниці" вказуватиметься вже з урахуванням переходу на літній час.

Комендантська година і не тільки. Нові правила запроваджуються для Києва

Комендатську годину у Києві скорочують з 26 березня. Вже сьогодні обмеження почнуть діяти з опівночі, а не з 23:00, як раніше.

В Києві із неділі, 26 березня, громадський транспорт працюватиме довше. Це нововведення стосується як наземного транспорту, так і метрополітену, і фунікулера.

Уряд України схвалив меморандум з МВФ

Кабінет міністрів схвалити проект листа про наміри уряду і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проект Меморандуму про економічну та фінансову політику.

В Україні відключають опалення. Де і коли завершується опалювальний сезон

В Україні завершується опалювальний сезон. Це дозволяють зробити погодні умови. Наступного тижня теплопостачання буде припинено відразу в кількох містах. При цьому в низці регіонів опалення вже відключили або подають за графіком.

МАГАТЕ анонсувало візит Гроссі на Запорізьку АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.