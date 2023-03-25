Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив самопроголошений президент Республіки Олександр Лукашенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора.

"Заява Британії стала приводом для переговорів із Лукашенком, але Мінськ давно просить розмістити у них російську тактичну ядерну зброю", - сказав Путін.

Він зазначив, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових, як США в Європі.

Російський диктатор також заявив, що вже 1 липня на території Білорусі нібито завершать побудову сховища для ядерної зброї.

За його словами, білорусам переобладнали літаки - 10 типів готові до застосування тактичної зброї.