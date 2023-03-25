Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі
Російський диктатор Володимир Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив самопроголошений президент Республіки Олександр Лукашенко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора.
"Заява Британії стала приводом для переговорів із Лукашенком, але Мінськ давно просить розмістити у них російську тактичну ядерну зброю", - сказав Путін.
Він зазначив, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових, як США в Європі.
Російський диктатор також заявив, що вже 1 липня на території Білорусі нібито завершать побудову сховища для ядерної зброї.
За його словами, білорусам переобладнали літаки - 10 типів готові до застосування тактичної зброї.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами заступника міністра оборони Британії Аннабель Голді, Лондон передасть Україні снаряди зі збідненим ураном, призначені для танків Challenger 2.
Нещодавно у МЗС Британії заявили, що снаряди зі збідненим ураном використовуються в озброєнні, оскільки легше пробивають броню. Їх передача ЗСУ не є ядерною ескалацією. У відомстві також зазначили, що Росія єдина, хто говорить про ядерну зброю.
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