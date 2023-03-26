Розміщення ядерної зброї у Білорусі збільшує загрозу миру в Європі, - МЗС Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі піддало різкій критиці заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що Москва розмістить ядерну зброю в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

"Ми засуджуємо це посилення загрози миру в Європі та в усьому світі", - заявив прессекретар Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання глави білоруського режиму Лукашенко вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

При цьому секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що Кремль узяв Білорусь до ядерних заручників.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Путін намагається залякати країни, які підтримують Україну, оголосивши про розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Додамо, що віцепрезидент Болгарії Іліяна Йотова закликала РФ та Україну до переговорів після заяви Путіна щодо планів розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Крім того, у Білому домі наразі не вбачають ознак того, що Росія переміщає ядерну зброю до Білорусі.

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