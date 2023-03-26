ua ru
Нд, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі

Новость на русском →
Неділя 26 березня 2023 13:04
Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Заявою про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі російський диктатор Володимир Путін фіксує свою участь у скоєнні злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

За його словами, Путін дуже передбачуваний.

"Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою", - написав Подоляк.

До того ж, таким чином російський диктатор знову фіксує свою участь у скоєнні злочину, порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Нагадаємо, Путін заявив, що вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі нібито на прохання Лукашенка.

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву Путіна про розміщення озброєнь у Білорусі.

Аналітики ISW припускають, що Путін хотів розмістити ядерну зброю в Білорусі до вторгнення в Україну.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов вважає заяву диктатора кроком до внутрішньої дестабілізації країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Російська Федерація Михайло Подоляк Ядерна зброя
NEWS
ЗСУ відбили частину траси Е40 північніше Бахмута: карти боїв ISW
ЗСУ відбили частину траси Е40 північніше Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію