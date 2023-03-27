Ядерное оружие в Беларуси и летнее время в Украине: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси

Российский диктатор Владимир Путин решил разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. При этом он подчеркнул, что об этом его якобы попросил самопровозглашенный президент Республики Александр Лукашенко.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении вооружения в Беларуси.

В Пентагоне отреагировали на заявление президента РФ Владимира Путина по поводу планов размещения тактического ядерного оружия в Беларуси.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС ЖозепБоррель заявил, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Министерство иностранных дел Польши подвергло резкой критике заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Москва разместит ядерное оружие в Беларуси.

Украина требует созвать Совбез ООН из-за намерений РФ разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Заявлением о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии российский диктатор Владимир Путин фиксирует свое участие в совершении преступления.

Украина перешла на летнее время, стрелки перевели на час вперед

В ночь на воскресенье, 26 марта, в 03:00 Украина перешла на летнее время. Все часы в стране перевели час вперед.

С 26 марта время отправления и прибытия поездов в билетах "Укрзализныци" будет указываться уже с учетом перехода на летнее время.

Комендантский час и не только. Новые правила вводятся для Киева

Комендатский час в Киеве сокращают с 26 марта. Уже сегодня ограничения начнут действовать с полуночи, а не с 23:00, как раньше.

В Киеве с воскресенья, 26 марта, общественный транспорт будет работать дольше. Это нововведение касается как наземного транспорта, так и метрополитена и фуникулера.

Правительство Украины одобрило меморандум с МВФ

Кабинет министров одобрит проект письма о намерениях правительства и Национального банка Украины в Международный валютный фонд и проект Меморандума об экономической и финансовой политике.

В Украине отключается отопление. Где и когда завершается отопительный сезон

В Украине завершается отопительный сезон. Это позволяют создать погодные условия. На следующей неделе теплоснабжение будет прекращено сразу в нескольких городах. При этом в ряде регионов отопление уже отключили или подают по графику.

МАГАТЭ анонсировало визит Гросси на Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит временно оккупированную Запорожскую АЭС.