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Десантники озвучили терміни підготовки мобілізованих перед відправкою на фронт

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Київ, Субота 25 березня 2023 14:30
Десантники озвучили терміни підготовки мобілізованих перед відправкою на фронт Фото: десантники озвучили терміни підготовки мобілізованих перед відправкою на фронт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Строк підготовки мобілізованих військових-десантників складає один-два місяці. Бійців не відправляють на фронт без базової підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника штабу Командування ДШВ ЗСУ полковника Віктора Люльчака.

За його словами, на даний час проходить злагодження військовослужбовців у центрах підготовки ДШВ, також відкриваються нові школи підготовки.

"Жоден мобілізований військовослужбовець не потрапляє на фронт, у бойові дії без проходження базової загальновійськової підготовки або, якщо це потрібно, фахової загальновійськової підготовки", - заявив Люльчак.

Він пояснив, строки такої підготовки залежать від того, чи потрібна тільки базова підготовка або необхідна також і фахова підготовка.

"Це два місяці, або як мінімум один місяць", - стверджує Люльчак.

Він додав, наразі Командування десантно-штурмових військ продовжує процес нарощування чисельності особового складу та введення нових підрозділів відповідно до викликів, які ставить перед нами війна.

"На цей час наша чисельність зросла в рази. Точну цифру, на жаль, назвати вам не можу", - сказав Полковник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які бувають види повісток.

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