Нові Challenger 2 від Британії та тренування українських пілотів у США: новини за вихідні

Україна отримає вдвічі більше танків Challenger 2 від Британії, аніж раніше обіцяв Лондон. Тим часом українські пілоти прибули до США для тренувань на симуляторах.

Більш детально про те, що сталося 4 та 5 березня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Україна отримає від Британії вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяли, - Пристайко

У деяких випадках допомога Британії Україні виявляється більшою, ніж запитував Київ. Кількість переданих ЗСУ танків Challenger 2 зросте вдвічі, розповів посол Вадим Прістайко.

Він уточнив, що Україна просила Британію 14 танків Challenger 2, проте після візиту президента Володимира Зеленського виявилося, що їхня кількість зросте вдвічі.

Два українські пілоти прибули до США для навчання на симуляторі F-16 - NBC

За даними NBC, двоє українських пілотів перебувають у США для проходження оцінки їхніх навичок пілотування бойових літаків, включаючи винищувачі F-16.

Оцінка навичок українських пілотів проводиться на симуляторах на військовій базі в Тусоні, штат Арізона, і може бути продовжена із залученням інших українських пілотів.

Німецький концерн Rheinmetall хоче збудувати танковий завод в Україні

Німецький озброєний концерн Rheinmetall має намір збудувати танковий завод в Україні. Щодо цього вже ведуться переговори.

"Приблизно за 200 млн євро в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 (танків - ред.) Panther на рік. Переговори з українським урядом багатообіцяючі, і я сподіваюся, що рішення буде ухвалено у найближчі два місяці", - сказав керівник компанії Армін Паппергер.

Коли Кабмін обере нового директора НАБУ: відповідь Шмигаля

Конкурсна комісія визначила та подала Кабінету міністрів України свої пропозиції щодо трьох фіналістів відбору на обіймання посади директора Національного антикорупційного бюро України, розповів прем'єр Денис Шмигаль.

Він додав, що уряд уже на найближчому засіданні затвердить директора НАБУ.

До Німеччини прибули 90 БТР Stryker для України

До Німеччини доставили бойові машини Stryker, які США направили в Україну.

"США відправили 90 бойових машин Stryker, вони вже прибули до Німеччини, звідки вирушать до України", - пишуть у мережі.

Німецький Rheinmetall хоче купити 96 танків Leopard 1 у Швейцарії для України, - ЗМІ

Німецький оборонний концерн Rheinmetall хоче купити 96 танків Leopard 1 у швейцарської оборонної фірми Ruag для відправки в Україну, пише Tages-Anzeiger.

Поки що уряд Швейцарії виступає проти такої можливості поставок.