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Боррель заявив, що ядерна зброя РФ в Білорусі буде загрожувати безпеці ЄС

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Білорусь, Неділя 26 березня 2023 17:49
Боррель заявив, що ядерна зброя РФ в Білорусі буде загрожувати безпеці ЄС Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він зауважив, що Білорусь може і має це зупинити. За його словами, ЄС у будь-якому випадку готовий відповісти на ескалацію подальшими санкціями.

"Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці", - написав він.

Боррель заявив, що ядерна зброя РФ в Білорусі буде загрожувати безпеці ЄС

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання глави білоруського режиму Лукашенко вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

При цьому секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Путін намагається залякати країни, які підтримують Україну, оголосивши про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

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Білорусь Ядерна зброя Російська Федерація
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