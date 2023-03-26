Боррель заявив, що ядерна зброя РФ в Білорусі буде загрожувати безпеці ЄС
Переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.
Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Він зауважив, що Білорусь може і має це зупинити. За його словами, ЄС у будь-якому випадку готовий відповісти на ескалацію подальшими санкціями.
"Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці", - написав він.
Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання глави білоруського режиму Лукашенко вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.
При цьому секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники.
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Путін намагається залякати країни, які підтримують Україну, оголосивши про розміщення ядерної зброї в Білорусі.
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