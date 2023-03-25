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У Києві транспорт ходитиме довше: названо дату та графіки

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Київ, Субота 25 березня 2023 11:52
У Києві транспорт ходитиме довше: названо дату та графіки Фото: у Києві транспорт ходитиме довше на годину з 26 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві із неділі, 26 березня, громадський транспорт працюватиме довше. Це нововведення стосується як наземного транспорту, так і метрополітену, і фунікулера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Із 26 березня громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше", - йдеться в повідомленні.

А саме:

  • наземний транспорт - із 05:30 до 23:30;
  • метрополітен - із 06:00 до 23:00;
  • фунікулер - із 07:00 до 22:00.

Актуальний графік роботи маршрутів громадського транспорту, зокрема і відправлення останніх рейсів, є на сайтах КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен". Окрім того, сервіс руху транспорту є у застосунку "Київ Цифровий".

Як повідомлялося, комендантську годину в Києві скоротять уже 26 березня. Він діятиме з 00:00 до 05:00 ранку.

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