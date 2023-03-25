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МАГАТЕ анонсувало візит Гроссі на Запорізьку АЕС

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Субота 25 березня 2023 18:50
МАГАТЕ анонсувало візит Гроссі на Запорізьку АЕС Фото: Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

В агентстві зазначають, що в ході своєї поїздки Гроссі хоче оцінити серйозну ситуацію з ядерною безпекою на об'єкті і підкреслити нагальну необхідність його захисту під час війни в країні.

Це буде вже другий візит Гроссі на територію Запорізької АЕС.

"Я вирішив знову вирушити на Запорізьку атомну електростанцію, щоб особисто побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поговорити з тими, хто експлуатує об'єкт у цих безпрецедентних і дуже складних обставинах. Я, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти знизити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні", - заявив гендиректор МАГАТЕ.

За його словами, незважаючи на присутність експертів МАГАТЕ на станції протягом семи місяців, ситуація там продовжує залишатися вкрай нестабільною. Загрози ядерній безпеці дуже очевидні.

Гроссі додав, що його поїздка в Україну також спрямована на забезпечення підтримки та покращення регулярної ротації експертів МАГАТЕ. Його супроводжуватиме нова група експертів.

Нагадаємо, попередній візит Гроссі на ЗАЕС відбувся на початку осені минулого року.

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