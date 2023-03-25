Міжнародна антиядерна кампанія засудила рішення Путіна щодо зброї в Білорусі

Сьогодні, 25 березня, міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення озброєння в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Поки президент Путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці", - заявили в ICAN.

За їх словами, Путін виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття ядерного обміну НАТО.

" Поки країни продовжують свою співучасть у розгляді ядерної зброї як щось інше, ніж глобальна проблема, це допомагає Путіну прикриватися такою поведінкою", - заявив тимчасовий виконавчий директор ICAN Даніель Хогста.

Нагадаємо, сьогодні Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

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