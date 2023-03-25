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Міжнародна антиядерна кампанія засудила рішення Путіна щодо зброї в Білорусі

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США, Субота 25 березня 2023 22:28
Міжнародна антиядерна кампанія засудила рішення Путіна щодо зброї в Білорусі Фото: міжнародна антиядерна кампанія засудила рішення Путіна (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 березня, міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення озброєння в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Поки президент Путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці", - заявили в ICAN.

За їх словами, Путін виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття ядерного обміну НАТО.

"Поки країни продовжують свою співучасть у розгляді ядерної зброї як щось інше, ніж глобальна проблема, це допомагає Путіну прикриватися такою поведінкою", - заявив тимчасовий виконавчий директор ICAN Даніель Хогста.

Нагадаємо, сьогодні Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

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Білорусь Ядерна зброя Війна Росії проти України
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