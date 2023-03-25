ua ru
Сб, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Переведення годинників. УЗ нагадала про час в квитках на потяг

Новость на русском →
Субота 25 березня 2023 12:53
Переведення годинників. УЗ нагадала про час в квитках на потяг Фото: Переведення годинників. УЗ нагадала про час в квитках на потяг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Від завтра, 26 березня, час відправлення й прибуття потягів у квитках вказуватиметься вже з урахуванням переходу на літній час.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Цієї неділі разом з усією країною переходимо на літній час: 26 березня о 03:00 за київським часом стрілки годинника переводимо на одну годину вперед - і ми одразу на годину ближче до перемоги", - пише пресслужба.

В "Укрзалізниці" нагадали про те, що смартфони й інші сучасні гаджети переходять на новий час автоматично. Водночас кнопкові телефони й механічні годинники доведеться переводити вручну.

"Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 26 березня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника, адже всі зміни Укрзалізниця внесла й узгодила заздалегідь", - зауважує пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що переведення годинників в Україні заплановано 26 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
В Україні відключають опалення. Де і коли завершується опалювальний сезон
В Україні відключають опалення. Де і коли завершується опалювальний сезон
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію