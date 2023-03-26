У Пентагоні відреагували на заяви РФ про розміщення ядерної зброї у Білорусі
У Пентагоні відреагували на заяву президента РФ Володимира Путіна щодо планів розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що США поки не бачать причин зміни готовності своїх ядерних сил, а також готовності РФ до застосування атомної зброї.
"Ми бачили повідомлення про заяву Росії і продовжуватимемо стежити за ситуацією. Ми не побачили ні причин для зміни готовності наших ядерних сил, ні ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - йдеться у заяві прес-служби Міноборони США.
У прес-службі Пентагону також наголосили, що США, як і раніше, віддані колективній обороні альянсу НАТО.
Нагадаємо, сьогодні Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі. Повідомляється, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.
Пізніше міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення озброєнь у Білорусі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.