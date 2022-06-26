Численность, оружие, боеспособность: что известно об армии Беларуси

На фоне тяжелого продвижения России в Украине заговорили об угрозе повторного наступления с территории Беларуси. Однако пока власти и эксперты сходятся во мнении, что сама Беларусь вряд ли решится вступить в войну без поддержки российских войск.

Численность и состав

Согласно информации из открытых источников, численность белорусской армии (59-е место в мире) составляет около 65 000 военнослужащих, причем около 20 000 - это гражданский персонал.

Фото: белорусская армия насчитывает около 65 000 военных (GettyImages)

Но последние заявления лидера белорусского режима Александра Лукашенко свидетельствуют, что путем создания дополнительной группировки на южном направлении численность может быть доведена до 80 000 человек.

В структуру вооруженных сил Беларуси входят сухопутные войска, военно-воздушные силы, противовоздушной обороны, силы специальных операций, территориальная оборона и транспортные войска. По совокупной военной мощи ее армия занимает 52-е место в мире.

Боевой состав включает авиабазы в Барановичах, Лиде и Минске (Мачулищи). На границе размещены четыре зенитные ракетные бригады и три зенитно-ракетных полка. Кроме того, в армии насчитывается 2 радиотехнические, 4 механизированные, ракетная, реактивно-артиллерийская и 3 артиллерийские бригады.

С учетом военной доктрины предполагается, что армия Беларуси способна вести только оборонительные операции. То есть фактически не обладает наступательным потенциалом.

Вооружение Беларуси

На вооружении сил противовоздушной обороны стоят комплексы С-200, С-300, "Бук", "Тор-МК", "Оса-АКМ". Боевая авиация насчитывает десятки истребителей Су-30СМ, легких истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25.

Реактивно-артиллерийская бригада располагает РСЗО "Полонез" белорусской разработки на основе китайских технологий. Эти установки способны поражать цели на расстоянии до 300 км. Также на вооружении есть сотни самоходных артиллерийских установок и других видов РЗСО, а также десятки гаубиц и минометов.

Фото: САУ на вооружении армии Беларуси (GettyImages)

Бронетанковые силы насчитывают порядка 1 300 танков Т-72 разных модификаций.

Накануне стало известно, что белорусские ракетные войска будут усилены российскими комплексами "Искандер", которые сама Россия регулярно применяет в войне против Украины.

Фото: армия Беларуси усилится "Искандерами" (facebook com)

Есть ли угроза нападения

В середине июня Лукашенко сделал заявление о том, что белорусская армия якобы не помогает России в войне против Украины. Однако помимо того, что Минск предоставил союзной стране воздушное пространство и сухопутные базы, продолжается давление с севера, что не позволяет отвести украинские войска с этого направления.

В частности, несмотря на слова замминистра обороны Андрея Жука о том, что Беларусь не собирается ни с кем воевать, на границе с Украиной собраны семь батальонов, и продолжается проверка боеготовности.

Белорусский военный эксперт Егор Лебедок полагает, что если говорить о самостоятельных действиях на территории Украины, то эта армия способна вести разведывательную и диверсионную деятельность, а также проводить точечные операции силами ССО.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что Лукашенко пытаются втянуть в войну против Украины, и, скорее всего, речь может идти об открытии второго фронта для сковывания ВСУ, а не о наступлении с целью перерезать коммуникации.

Но большинство опрошенных РБК-Украина экспертов все-таки уверены, что Беларусь может вступить в боевые действия, если российская армия вернется к нашим северным границам.

Фото: белорусские силы могут решиться на вторжение только при поддержке России (GettyImages)

Подробнее о рисках можно прочитать в материале "Второй фронт. Есть ли угроза нового нападения на Украину со стороны Беларуси".

Что касается официальных позиций, то секретарь СНБО Алексей Данилов не видит угрозы нападения, потому что Беларусь не располагает достаточным количеством сил и средств. Хотя даже президент Владимир Зеленский признает, что Союзное государство (Москва и Минск) представляет значительную опасность.

Сам же Лукашенко, не стесняясь в выражениях, допускает войну за Западную Украину и не исключает, что могут быть нанесены удары по Киеву. Но только в качестве ответа на гипотетические атаки на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.

Участие Беларуси в войне против Украины

Российская Федерация особо активно использовала территорию Беларуси для наступления на Киев в первые дни полномасштабного вторжения. Но после деоккупации севера Украины и выхода российских сухопутных сил в апреле эта активность постепенно слабела.

Тем не менее угроза не исчезла, что в очередной раз подтвердил массированный ракетный удар по Украине на этой неделе, когда Россия впервые завела в воздушное пространство соседней страны бомбардировщики Ту-22М3, параллельно возобновив применение комплексов "Искандер".

Западные союзники расценивают вовлеченность Беларуси в военный конфликт как агрессию. Как итог, против нее введены санкции в отношении грузоперевозок, транзита товаров, экспортных позиций, авиаперевозок и так далее.

Еще до полномасштабного российского вторжения Беларусь пыталась казаться миротворцем, содействуя работе минского формата. Первые переговоры делегаций Украины и России после 24 февраля 2022 тоже прошли на ее территории, хотя официальный Киев уже тогда не считал Беларусь нейтральной стороной.

Более того, Александр Лукашенко активно выступал за привлечение Минска к международным переговорам о системе гарантий безопасности, которая позволила бы завершить войну в Украину. Российская сторона не скрывает поддержку такого сценария, но Киев уверен, что это только усилит позиции агрессора.

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В 2016 году Лукашенко говорил, что белорусы "не поедут на танках в Украину", а только якобы на тракторах. Но в свете вторжения российских танков из его страны в феврале и заявлений о том, что якобы западный мир объявил войну России, возможно, уже в ближайшее время окончательно станет понятно, чего стоит слово белорусского диктатора.